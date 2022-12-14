iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рабьо болеет, Агерд и Мазрауи вернулись: Франция и Марокко объявили составы на полуфинал ЧМ-2022

Команды определились с заявками на ответственную игру мундиаля.
Сегодня, 19:54
Сборная Франции / Getty Images
Сборная Франции / Getty Images

В среду, 14 декабря, состоится второй полуфинальный поединок чемпионата мира 2022 года, в котором сойдутся сборные Франции и Марокко.

Как и было объявлено ранее, Адриен Рабьо не сможет помочь своей команде из-за болезни. В то же самое время Дайо Упамекано, который также рисковал пропустить важную игру, все же попал в заявку, заняв место в запасе.

У марокканцев стоит выделить возвращение в состав Нуссаира Мазрауи и Найефа Агерда, которые пропустили встречу с Португалией из-за мышечных проблем.

Франция: Льорис - Кунде, Конате, Варан, Эрнандес - Фофана, Чуамени, Гризманн - Дембеле, Жиру, Мбаппе.

Запасные: Ареоля, Манданда, Верету, Гендузи, Дисаси, Камавинга, Коло Муани, Коман, Павар, Салиба, Тюрам, Упамекано.

Марокко: Буну - Эль-Ямик, Агерд, Се - Хакими, Амрабат, Унахи, Мазрауи - Зиеш, Эн Несири, Буфаль

Запасные: Мунир, Тагнаути, Абухлаль, Амалла, Аттиат-Аллаль, Банун, Дари, Эз Абде, Эль-Ханнус, Жабран, Зарури, Сабири, Хамдалла, Шер.

Напомним, что матч Франция - Марокко начнется в 21:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция марокко сборная Франции Чемпионат мира 2022 сборная Марокко

Статьи по теме

Франция - Марокко 1:0 онлайн-трансляция матча 14.12.2022 чемпионата мира Франция - Марокко 1:0 онлайн-трансляция матча 14.12.2022 чемпионата мира
Франция - Марокко: смотреть онлайн-трансляцию полуфинала ЧМ-2022 Франция - Марокко: смотреть онлайн-трансляцию полуфинала ЧМ-2022
Легендарный итальянский форвард покинул должность в сборной Италии, чтобы побороть рак Легендарный итальянский форвард покинул должность в сборной Италии, чтобы побороть рак
Матерацци: Месси годами приводил футбольный мир в восторг и заслужил победу на ЧМ-2022 Матерацци: Месси годами приводил футбольный мир в восторг и заслужил победу на ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Попадание Вандербилта и данк Леброна
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Попадание Вандербилта и данк Леброна

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина вышла в финал, Франция и Марокко определят второго финалиста
просмотров
Мбаппе - под постом Роналду: Король, лучший за все время
просмотров

Последние новости

Европа20:58
Легендарный итальянский форвард покинул должность в сборной Италии, чтобы побороть рак
ЧМ-202220:53
Матерацци: Месси годами приводил футбольный мир в восторг и заслужил победу на ЧМ-2022
ЧМ-202220:47
Франция - Марокко 1:0 онлайн-трансляция матча 14.12.2022 чемпионата мира
Теннис20:31
Netflix выпустил тизер сериала про теннис, аналогичного Drive to Survive о Формуле 1
ЧМ-202220:30
Франция - Марокко: смотреть онлайн-трансляцию полуфинала ЧМ-2022
ЧМ-202220:24
Амрабат: Мбаппе – один из лучших в мире, но сборная Марокко не боится
ЧМ-202220:00
Франция - Марокко: прогноз на матч чемпионата мира 14.12.2022
ЧМ-202219:54
Рабьо болеет, Агерд и Мазрауи вернулись: Франция и Марокко объявили составы на полуфинал ЧМ-2022
Киберспорт19:51
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
НБА19:33
НБА обновила шесть наград, дав им новые имена
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK