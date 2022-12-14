Рабьо болеет, Агерд и Мазрауи вернулись: Франция и Марокко объявили составы на полуфинал ЧМ-2022

В среду, 14 декабря, состоится второй полуфинальный поединок чемпионата мира 2022 года, в котором сойдутся сборные Франции и Марокко.

Как и было объявлено ранее, Адриен Рабьо не сможет помочь своей команде из-за болезни. В то же самое время Дайо Упамекано, который также рисковал пропустить важную игру, все же попал в заявку, заняв место в запасе.

У марокканцев стоит выделить возвращение в состав Нуссаира Мазрауи и Найефа Агерда, которые пропустили встречу с Португалией из-за мышечных проблем.

Франция: Льорис - Кунде, Конате, Варан, Эрнандес - Фофана, Чуамени, Гризманн - Дембеле, Жиру, Мбаппе.

Запасные: Ареоля, Манданда, Верету, Гендузи, Дисаси, Камавинга, Коло Муани, Коман, Павар, Салиба, Тюрам, Упамекано.

Марокко: Буну - Эль-Ямик, Агерд, Се - Хакими, Амрабат, Унахи, Мазрауи - Зиеш, Эн Несири, Буфаль

Запасные: Мунир, Тагнаути, Абухлаль, Амалла, Аттиат-Аллаль, Банун, Дари, Эз Абде, Эль-Ханнус, Жабран, Зарури, Сабири, Хамдалла, Шер.

Напомним, что матч Франция - Марокко начнется в 21:00 по киевскому времени.