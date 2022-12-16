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Гризманн - о финале ЧМ-2022: Чувствуем, что Месси в порядке

Француз высказался о главной силе аргентинцев.
Сегодня, 11:20
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился мнением о капитане аргентинской команды Лионеле Месси перед финалом ЧМ-2022.

"Ты и сам знаешь, что это будет сложный финал: Лео Месси, стадион, заполненный аргентинцами. Но у нас есть команда и тренер для таких игр. В нас можно верить, мы будем готовы и подойдем к игре в хорошей форме.

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Нас ждет очень хороший матч. Аргентина – сложный соперник, они отлично поработали. Лео классно сыграл в полуфинале. Чувствуем, что он в порядке, его голова спокойна, он безмятежен. От нас зависит то, насколько хорошо мы подготовимся к этому матчу. Сегодня и завтра мы займемся восстановлением и сделаем все, чтобы быть готовыми на 100 процентов в воскресенье", – сказал Гризманн в интервью Foot Mercato.

Напомним, финал чемпионата мира-2022, в котором встретятся Франция и Аргентина, состоится в воскресенье, 18 декабря.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Антуан Гризманн

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