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Роналдиньо назвал причину вылета сборной Бразилии с ЧМ-2022

"Волшебник" считает, что отсутствие веры погубило команду.
Сегодня, 15:56
Роналдиньо / Getty Images
Роналдиньо / Getty Images

Экс-вингер Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал вылет своей национальной команды с ЧМ-2022.

"Команда Тите имела все для успеха – состав, дриблинг, скорость, тактические наработки, но им не хватило самого главного – веры в себя.

Это проявилось в серии пенальти. У меня сложилось впечатление, что команда растерялась в тот момент. Как будто им сказали: стоп! Так бывает в футболе.

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Просто в этот день они не могли выиграть и понимали это. Для любого болельщика такой итог горький, даже сложно представить, что чувствовали игроки. И я бы рыдал. Нельзя прятать эмоции", – сказал Роналдиньо в интервью Record.

Напомним, в 1/4 финала турнира в Катаре бразильцы проиграли Хорватии (1:1, по пенальти – 2:4).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: роналдиньо сборная Бразилии

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