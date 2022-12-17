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Жест не оценен: Неймар заплатил Ришарлисону, чтобы тот вывел татуировку с его изображением

Именитому бразильцу, видимо, не понравилось тату.
Сегодня, 13:20
Неймар и Ришарлисон / Getty Images
Неймар и Ришарлисон / Getty Images

Сборная Бразилии закончила выступление на чемпионате мира на стадии 1/4 финала, проиграв Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).

Нападающий латиноамериканской команды Ришарлисон решил утешить себя после вылета. Бразилец сделал татуировку, на которой был изображен рядом с легендарным Роналдо и Неймаром.

Как сообщает Daily Star, история с татуировкой имеет свое продолжение.

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По информации источника, партнер по национальной команде Неймар обратился к Ришарлисону с просьбой свести своего изображение с татуировку. Более того, форвард ПСЖ заплатил игроку 30 тысяч евро, чтобы тот сделал это за его счет.

Напомним, что финал чемпионата мира в Катаре пройдет 18 декабря, а в нем сыграют сборные Аргентины и Франции. В матче за третье место сойдутся команды Хорватии и Марокко.

Ранее сообщалось, что Неймар планирует приостановить выступления за сборную Бразилии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ришарлисон

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