Шикарное тату: Ришарлисон "вписал" себя в легенды сборной Бразилии наряду с лучшими игроками

Сборная Бразилии была главным фаворитом на победу на чемпионате мира в Катаре, однако их путь завершился в 1/4 финала, где коллектив проиграл национальной команде Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).

Нападающий латиноамериканской команды Ришарлисон провел отличный турнир, забив три гола и отдав одну голевую передачу за четыре игры.

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Форвард решил увековечить себя, сделав красочное тату на своей спине. Ришарлисон набил татуировку, на которой он вместе с легендами сборной Бразилии - Роналдо и Неймаром. Внизу под трио стоит маленький мальчик, которым и есть форвард Эвертона.

Напомним, что финал чемпионата мира в Катаре пройдет 18 декабря, а в нем сыграют сборные Аргентины и Франции. В матче за третье место сойдутся команды Хорватии и Марокко.

Ранее сообщалось, что самая сексуальная фанатка чемпионата мира изысканно потроллила Бразилию после поражения от Хорватии.