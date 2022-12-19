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Дешам выступил с заявлением касаемо своего будущего

Французский специалист пока не хочет думать о работе.
Сегодня, 00:15
Дидье Дешам / Getty Images
Дидье Дешам / Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выступил с заявлением касаемо своего будущего в стане национальной команды.

"Даже если бы все прошло хорошо, я бы сейчас не дал ответа. Сборная Франции превыше всего. Я встречусь с президентом федерации в начале года, как и планировалось, а там будет видно.

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Сегодня я не хочу об этом говорить", – сказал Дешам на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, финал чемпионата мира-2022 в Катаре завершился победой Аргентины над Францией (3:3, 4:2 пен).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Дидье Дешам

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