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Сын Марадоны поздравил Месси с победой на ЧМ-2022

Родственник легенды футбола признал величие соотечественника.
Сегодня, 15:55
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Сын Диего Марадоны высказался после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

"18 декабря 2022 года. Аргентина – чемпион мира.

Счастлив за тебя, Лео Месси, потому что никто не заслуживал этот Кубок больше, чем ты! Счастлив за наш народ, за нашу страну!

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Я всегда чувствовал себя аргентинцем в душе. Мой отец празднует на небесах. Ты не представляешь, как сильно я хочу тебя обнять", – написал Диего Марадона-младший в соцсетях.

Напомним, финал чемпионата мира-2022 в Катаре завершился победой Аргентины над Францией (3:3, 4:2 пен).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Диего Марадона

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