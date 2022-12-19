Уолкотт: ЧМ-2022 - лучшее спортивное событие, которое я когда-либо видел

Англичанин в восторге от прошедшего турнира.

Вингер Саутгемптона Тео Уолкотт поделился мнением о финале ЧМ-2022 в Катаре.

"Лучшее спортивное событие, которое я когда-либо видел! Спасибо Аргентине и Франции за невероятный финал.

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Нет сомнений в том, что Месси – величайший игрок всех времен!" – написал англичанин в твиттере.

Напомним, финал чемпионата мира-2022 в Катаре завершился победой Аргентины над Францией (3:3, 4:2 пен).