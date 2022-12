Марчиняк: Когда забивал Мбаппе, на поле было 7 запасных французов

Польский арбитр Шимон Марчиняк ответил на критику французских СМИ и болельщиков, которые остались недовольны его судейством на финальном матче ЧМ-2022.

Авторититное французское издание L'Equipe оценило работу арбира в 2/10, а болельщики создали петицию о переигровке финала, потому что тоже остались недовольны работой Марчиняка. В частности, вопросы вызывает гол Месси на 108 минуте, французы уверены, что его нельзя было засчитывать, потому что на поле были запасные игроки сборной Аргентины.

Тем не менее, польский арбитр не стал прятаться и дал небольшое интервью, где ответил на критику. По его словам, игроки остались довольны его работой, а у французов тоже хватало мелких грешков.

"Важно то, что говорят футболисты. Французские игроки, в том числе Мбаппе и Льорис, поблагодарили меня после матча, они были довольны судейством".

Когда французы забивали один из голов, на поле находились семь запасных игроков. Выискивать такие вещи несерьезно", – заявил Марчиняк и даже показал соответствующий кадр.

Szymon Marciniak, the referee for the World Cup Final, has responded to @lequipe’s criticism that Lionel Messi’s second goal shouldn’t have counted:



"The French didn't mention this photo, where you can see how there are seven Frenchmen on the pitch when Mbappé scores a goal.” pic.twitter.com/MW6y73iiLN