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Марчиняк: Когда забивал Мбаппе, на поле было 7 запасных французов

Усадил критиков в лужу.
Сегодня, 15:57
Шимон Марчиняк / Getty Images
Шимон Марчиняк / Getty Images

Польский арбитр Шимон Марчиняк ответил на критику французских СМИ и болельщиков, которые остались недовольны его судейством на финальном матче ЧМ-2022.

Авторититное французское издание L'Equipe оценило работу арбира в 2/10, а болельщики создали петицию о переигровке финала, потому что тоже остались недовольны работой Марчиняка. В частности, вопросы вызывает гол Месси на 108 минуте, французы уверены, что его нельзя было засчитывать, потому что на поле были запасные игроки сборной Аргентины.

Тем не менее, польский арбитр не стал прятаться и дал небольшое интервью, где ответил на критику. По его словам, игроки остались довольны его работой, а у французов тоже хватало мелких грешков.

"Важно то, что говорят футболисты. Французские игроки, в том числе Мбаппе и Льорис, поблагодарили меня после матча, они были довольны судейством".

Когда французы забивали один из голов, на поле находились семь запасных игроков. Выискивать такие вещи несерьезно", – заявил Марчиняк и даже показал соответствующий кадр.

Также арбитр добавил, что есть серьезные издания, а есть просто газеты, желающие только хайпу. По его словам, такие издания, как Eurosport и Canal+, выдали ему самые высокие баллы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Шимон Марчиняк

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