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ФИФА дисквалифицировала уругвайских футболистов за их поведение на ЧМ-2022

Четыре игрока "небесно-голубых" получили наказание за свои действия во время и после матча с Ганой на мундиале в Катаре.
Сегодня, 15:19
Уругвайские футболисты атакуют арбитра / Getty Images
Уругвайские футболисты атакуют арбитра / Getty Images

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение в отношении различных инцидентов, произошедших во время и после матча чемпионата мира в Катаре между сборными Ганы и Уругвая 2 декабря 2022 года.

После тщательного анализа различных фактических элементов Дисциплинарный комитет ФИФА наказал Уругвайскую футбольную ассоциацию, которая несет ответственность за дискриминационное поведение своих болельщиков, а также за неправомерные действия, оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры игроками сборной.

Было принято решение дисквалифицировать Хосе Марию Хименеса, Фернандо Муслеру, Эдинсона Кавани и Диего Година в связи с установленными ими проступками и поведением.

В связи с этим Дисциплинарный комитет ФИФА наложил следующие санкции:

  • Уругвайская футбольная ассоциация — частичное закрытие стадиона (трибуны за воротами) на следующий международный матч ФИФА в качестве принимающей ассоциации и штраф в размере 50 тысяч швейцарских франков;
  • Хосе Мария Хименес - дисквалификация на четыре матча, выполнение общественных футбольных работ и штраф в размере 20 тысяч;
  • Фернандо Муслера – дисквалификация на четыре матча, выполнение общественных футбольных работ и штраф в размере 20 тысяч;
  • Эдинсон Кавани – дисквалификация на один матч, выполнение общественных футбольных работ и штраф в размере 15 тысяч;
  • Диего Годин - дисквалификация на один матч, выполнение общественных футбольных работ и штраф в размере 15 тысяч.

Стоит отметить, что первоначально игрокам грозила 10-матчевая дисквалификация.

Вышеупомянутые дисквалификации будут отбываться во время следующих официальных матчей сборной Уругвая. Решения Дисциплинарного комитета ФИФА были доведены до сведения заинтересованных сторон.

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