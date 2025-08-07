Чемпион Словакии вернул украинца на новый сезон

Теперь в рядах гранда два кандидата в хоккейную сборную Украины.

Форвард Александр Плохотник ушел на повышение в чемпионате Словакии. В новом сезоне он будет выступать за Кошице, сообщает Telegram-канал ФХУ.

Воспитанник херсонского Днепра вернулся в состав десятикратного чемпиона Словакии. Плохотник находился в структуре гранда в 2022-2023 гг. Последние три сезона он провел в перволиговом клубе Топольчани.

В прошлой кампании Плохотник помог команде дойти до четвертьфинала турнира. Форвард провел 48 матчей, в которых забросил 21 шайбу и оформил 36 ассистов. За "сталеваров" он будет играть рядом с украинцем Алексеем Дахновским.

Напомним, украинец Артур Чолач продлил контракт с Хендерсоном из АХЛ.

