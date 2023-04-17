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Хоккей

Международная федерация хоккея не допустит россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой

Организация вернет спортсменов к турнирам только после войны в Украине.
Сегодня, 14:29
сборная россии по хоккею / Getty Images
сборная россии по хоккею / Getty Images

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил о том, что россияне и беларусы не будут допущены к соревнованиям под эгидой организации.

По словам функционера, хоккеисты из этих стран вернуться к турнирам после войны в Украине.

"Я надеюсь, что россия и беларусь вернутся как можно скорее, потому что это будет означать, что война закончилась. Это вопрос безопасности болельщиков, наших команд. В любом случае нет визы, нельзя путешествовать. И никто не знает, сколько это будет продолжаться".

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"Я понимаю, что иногда есть политический подход. Как у человека, у меня есть свое понимание ситуации. Но в должности во IIHF я должен принять решение согласно нашему руководству и защитить наши соревнования", - приводит слова президента ESPN.

Отметим, что россии и беларуси запрещено участвовать в соревнованиях IIHF до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Уимблдон запретить россиянам и белорусам участвовать в турнирах.


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