Кулеба призвал Уимблдон запретить россиянам и белорусам участвовать в турнирах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Уимблдон запретить российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах.

"Представителям наций, которые совершают зверства против своих мирных соседей, нечего делать на Уимблдоне. Россия совершает геноцид. Ее пропаганда хочет убить, перевоспитать или выгнать всех украинцев. Держите российскую пропаганду подальше от теннисного корта", – написал Кулеба в твиттере.

Representatives of nations that commit atrocities against their peaceful neighbors have nothing to gain at Wimbledon. Russia commits genocide. Its propaganda wants all Ukrainians killed, "re-educated," or expelled. Keep Russian propaganda out of the tennis court! @united24media pic.twitter.com/h8E1cveewF