Ахметов подал иск на россию

Владелец Шахтера и украинский бизнесмен Ринат Ахметов на сайте своей инветсиционной компании SCM выступил с важным заявлением.

Ахметов сообщил, что подал в суд на россию из-за убытков, которые он понес в связи с вооруженной агрессией страны-террориста на оккупированных территориях Луганской и Донецкой области.

Речь идет не только об ущербе, который был нанесен после 24 февраля 2022 года, но и до полномасштабного вторжения, начиная с 2014 года.

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"24 февраля 2022 года началось широкомасштабное вторжение российской армии в Украину. Но для меня, как и для многих украинцев, война началась в 2014 году. Именно тогда россия вторглась на территорию нашей страны, начала захватывать важнейшие для нашей экономики предприятия и разрушать нашу инфраструктуру. Моя позиция неизменна: мы будем добиваться справедливости всеми законными методами во всех возможных инстанциях. Россия должна понести наказание за свои преступления против Украины и украинцев, отсчет которых ведется с 2014 года.

Поэтому я подаю иск на полное возмещение страной-агрессором всех причиненных нам с 2014 года убытков на незаконно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Справедливость должна быть восстановлена, и агрессор должен понести как финансовое, так и уголовное наказание. Возмещенные средства я буду вкладывать в восстановление и строительство новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики Украины.

Мы обязательно восстановим нашу страну, в том числе и наш, украинский Донбасс, а Донбасс Арена снова станет местом счастливых встреч и ярких эмоций", - комментирует свой иск бизнесмен.

В указанные активы входят десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость, в том числе Енакиевский металлургический завод, ДТЭК Ровенькиантрацит, ДТЭК Свердловантрацит, учебно-тренировочная база Кирша и Донбасс Арена, в строительство которой было инвестировано более 400 миллионов долларов.

