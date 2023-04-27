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Хоккей

Флаги рф и беларуси будут запрещены для демонстрации на ЧМ-2023 по хоккею

При этом украинский флаг будет приравнен к флагу Латвии, которая принимает турнир.
Сегодня, 15:22
Getty Images
Getty Images

Глава оргкомитета ЧМ-2023 Эдгарс Бунсис высказался о том, смогут ли болельщики показывать флаги рф и беларуси.

По словам Бунсиса, государственные символы стран-оккупантов не приемлемы для демонстрации на таких турнирах.

При этом функционер отметил, что украинский флаг не только разрешен для демонстрации, но и будет приравнен к флагу Латвии, которая принимает турнир.

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"Исходя из нашей позиции, будет разрешено приносить и вывешивать украинский флаг на матчах чемпионата мира", - цитирует Бунсиса издание Delfi.

Также на турнир не смогут приехать граждане россии и беларуси, поэтому сборной Казахстана пришлось полностью сменить тренерский штаб, а также на соревнованиях не будет присутствовать почетный президент ИИХФ, который недавно получил гражданство российской федерации.

Напомним, что ЧМ-2023 состоится в Риге и Тампере с 12 по 28 мая.

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