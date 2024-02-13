Украина не сыграет с белорусами в решающем раунде отбора на Олимпиаду
Международный совет сказал свое слово.
Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение россии и беларуси до конца сезона-2024/25.
Организация пришла к выводу, что возвращение этих сборных к участию в соревнованиях IIHF не является безопасным. Таким образом, обе команды пропустят чемпионат мира-2024. Беларусь также дисквалифицирована из отбора на Олимпиаду-2026, сообщает официальный сайт IIHF.
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Напомним, в решающем раунде ОИ-2026 беларусь должна была стать одной из соперниц Украины. Заменить ее должна команда Венгрии.
Решение по сезону 2025/26 примут не позднее мая 2025 года.
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