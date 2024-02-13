Сборная Украины по хоккею узнала соперников по решающему раунду отбора на Олимпиаду-2026
Международная федерация хоккея (IIHF) официально утвердила состав групп финального раунда квалификации Олимпиады-2026.
Соперниками сборной Украины стали национальные команды Латвии, Словении и Франции.
Матчи решающего этапа квалификации пройдут в Латвии с 29 августа по 1 сентября. На олимпийский турнир выйдет только победитель группы.
Ранее Украина попал в одну отборочную группу с беларусью, но после продления дисквалификации для российских и белорусских команд состав квартетов был изменен.
Напомним, что сборная Украины вышла в финальный раунд отбора на Олимпиаду-2026, став первой с тремя победами в группе преквалификации с Южной Кореей, Польшей и Эстонией.
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