iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

Сборная Украины по хоккею узнала соперников по решающему раунду отбора на Олимпиаду-2026

Украинцы поборются за единственную от квартета путевку на Игры.
Сегодня, 17:55
Украина сыграет на последнем этапе квалификации ОИ-2026 / ФХУ/fhu.com.ua/
Украина сыграет на последнем этапе квалификации ОИ-2026 / ФХУ/fhu.com.ua/

Международная федерация хоккея (IIHF) официально утвердила состав групп финального раунда квалификации Олимпиады-2026.

Соперниками сборной Украины стали национальные команды Латвии, Словении и Франции.

Матчи решающего этапа квалификации пройдут в Латвии с 29 августа по 1 сентября. На олимпийский турнир выйдет только победитель группы.

Ранее Украина попал в одну отборочную группу с беларусью, но после продления дисквалификации для российских и белорусских команд состав квартетов был изменен.

Напомним, что сборная Украины вышла в финальный раунд отбора на Олимпиаду-2026, став первой с тремя победами в группе преквалификации с Южной Кореей, Польшей и Эстонией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по хоккею олимпиада

Статьи по теме

Украина не сыграет с белорусами в решающем раунде отбора на Олимпиаду Украина не сыграет с белорусами в решающем раунде отбора на Олимпиаду
НХЛ отпустит игроков на Олимпийские игры НХЛ отпустит игроков на Олимпийские игры
Снуп Догг будет специальным корреспондентом на Олимпийских играх-2024 в Париже Снуп Догг будет специальным корреспондентом на Олимпийских играх-2024 в Париже
Сборная Украины по хоккею узнала соперников в квалификации Олимпиады-2026 Сборная Украины по хоккею узнала соперников в квалификации Олимпиады-2026
Помочь журналистам

Видео

Кристал Пэлас - Челси 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Кристал Пэлас - Челси 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира пройдут гонки преследования
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина18:29
Динамо завершило вничью спарринг с одноименной командой из Тбилиси
Европа18:22
Палкин рассказал, отказывал ли Шахтеру кто-то из-за войны в Украине
Биатлон18:00
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира
Европа и мир17:55
Сборная Украины по хоккею узнала соперников по решающему раунду отбора на Олимпиаду-2026
Другие страны17:44
Сын бывшего игрока Реала станет одноклубником Месси
Украина17:30
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 18-го и 19-го туров
Европа17:19
Игрок ПСЖ вернулся к тренировкам после травмы, из-за которой пропустил почти год
Лига Европы16:45
Шахтер - Марсель: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Украина16:35
"Боже, что за стереотипы": жена Малиновского ответила Сабо по поводу "страданий" Руслана
Бокс16:01
"Перебоксирует и вырубит": тренер сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK