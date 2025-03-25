НХЛ: Ванкувер одолел Нью-Джерси, Даллас одержал победу над Миннесотой
В ночь на вторник, 25 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.
Результаты матчей НХЛ за 24 марта
Нью-Джерси – Ванкувер – 3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, по буллитам - 1:2)
Шайбы: 0:1 – 10 Сутер (Петтерссон), 1:1 – 30 Майер (Братт, Мерсер), 2:1 – 51 Майер (Хишир, Диллон), 2:2 – 51 Леккеримяки (Оман, Форборт), 3:2 – 53 Хаула (Думулин), 3:3 – 59 Гарланд (Дебраск, Сутер)
Айлендерс – Коламбус – 3:4 (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы: 1:0 – 13 Энгвалл (Деанджело, Боквист), 2:0 – 18 Палмиери (Пулок, Хорват), 2:1 – 25 Фантилли (Мерзликин, Фаббро), 2:2 – 37 Дженнер (Монахан), 3:2 – 39 Ли (Боквист, Райлли), 3:3 – 52 Марченко (Монахан, Проворов)
Даллас – Миннесота – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 35 Джонстон (Хинтц, Харли), 2:0 – 36 Дюшен (Бенн, Гранлунд), 3:0 – 59 Марчмент (Рантанен, Хинтц)
Юта – Детройт – 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Шайбы: 1:0 – 3 Гюнтер (Кули, Келлер), 1:1 – 5 Седерблум (Тарасенко), 1:2 – 21 Каспер (Эдвинссон, Дебринкет), 1:3 – 49 Уотсон (Эдвинссон), 1:4 – 57 Дебринкет (Кэйн), 1:5 – 58 Мотт (Смит)
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