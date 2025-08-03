Лидер обладателя Кубка Стэнли пропустит старт сезона

Флорида начнет защиту титула без ведущего исполнителя. Нападающий Мэттью Ткачук не поможет команде в начале регулярного первенства НХЛ, сообщает 32 Thoughts: The Podcast.

"Ткачук не будет начинать сезон в составе Пантерз. Неизвестно, как долго он будет восстанавливаться, но, скорее всего, подойдет в хорошей форме к Олимпийским играм в Милане в феврале 2026 года. Ткачук на протяжении всего плей-офф играл с разрывом приводной мышцы, спортивной грыжей и другими травмами", – заявил журналист Эллиот Фридман.

В прошлом сезоне американец провел 52 матча в регулярке (22 шайбы, 35 передач). Треть поединков на финише чемпионата он пропустил в лазарете. В плей-офф Ткачук сыграл все 23 матча (8 голов, 15 ассистов).

Напомним, украинец Артур Чолач продлил контракт с Хендерсоном из АХЛ.

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