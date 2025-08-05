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Хоккей

Айлендерс заключили контракт с первым номером драфта НХЛ

"Островитяне" подтвердили свой выбор этого года.
Сегодня, 10:03       Автор: Антон Федорцив
Мэттью Шефер / Getty Images
Мэттью Шефер / Getty Images

Защитник Мэттью Шефер приблизил дебют под эгидой НХЛ. Первый номер драфта-2025 подписал договор новичка с Айлендерс, сообщает офіційний сайт клубу.

Контракт с 17-летним канадцем рассчитан на три сезона. Базовая зарплата Шефера составит 975 тысяч долларов в год. Зато бонусами он сможет заработать до 3,5 млн "зеленых" каждый сезон.

Прошлый год Шефер провел в Хоккейной лиге Онтарио за Эри. В рядах Оттерз он сыграл 17 матчей, в которых забросил 7 шайб и отдал 15 результативных передач. Львиную долю сезона защитник пропустил из-за перелома ключицы.

Тем временем лидер Флориды Мэттью Ткачук выбыл на длительный срок из-за букета травм.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Айлендерс Мэттью Шефер

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