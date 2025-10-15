iSport.ua
Аутсайдер НХЛ обновил рекорд посещаемости

Команда остается популярной в городе.
Сегодня, 16:10       Автор: Антон Федорцив
Анахайм Дакс / Getty Images
Анахайм Дакс / Getty Images

Анахайм установил новый клубный ориентир посещаемости. На домашний матч Дакс против Питтсбурга (4:3) пришли 17622 болельщика.

Трибуны Хонда Центра оказались заполненными на 102,6 %. Номинальная емкость домашней арены Анахайма – 17174 зрителя. Фанаты Дакс побили рекорд, державшийся с 2013 года. Тогда поединок против Чикаго посетили 17610 зрителей.

В новом сезоне Дакс стартовал с двух побед в трех матчах. Кроме Пингвинз, Анахайм также обыграл Сан-Хосе на выезде (7:6 ОТ). Следующий матч калифорнийцы сыграют дома в ночь на 17 октября против Каролины.

Кстати, канадец Сидни Кросби установил два достижения в противостоянии с Анахаймом.

