Аутсайдер НХЛ обновил рекорд посещаемости
Анахайм установил новый клубный ориентир посещаемости. На домашний матч Дакс против Питтсбурга (4:3) пришли 17622 болельщика.
Трибуны Хонда Центра оказались заполненными на 102,6 %. Номинальная емкость домашней арены Анахайма – 17174 зрителя. Фанаты Дакс побили рекорд, державшийся с 2013 года. Тогда поединок против Чикаго посетили 17610 зрителей.
Tonight's attendance for our Home Opener is 17,622 (including standing room only), the largest attendance for a Ducks game in @HondaCenter history.— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) October 15, 2025
Thank you, Orange Country!#FlyTogether pic.twitter.com/fXvzywWTpk
В новом сезоне Дакс стартовал с двух побед в трех матчах. Кроме Пингвинз, Анахайм также обыграл Сан-Хосе на выезде (7:6 ОТ). Следующий матч калифорнийцы сыграют дома в ночь на 17 октября против Каролины.
Кстати, канадец Сидни Кросби установил два достижения в противостоянии с Анахаймом.
