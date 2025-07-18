Чемпион мира-2024 продлил контракт со середняком НХЛ

Голкипер сборной Чехии Лукаш Достал определился с будущим. Воспитанник Кометы Брно продолжит выступления за Анахайм, сообщает официальный сайт клуба.

Новый контракт вратаря с Дакс рассчитан до лета 2030 года. Достал в среднем будет зарабатывать ориентировочно 6,5 млн долларов за сезон. Грядущая кампания станет для него пятой в составе Анахайма.

В прошлом сезоне чех сыграл 54 поединка (1 шатаут). Процент сэйвов Достала достиг 90,28 %. Коэффициент надежности вратаря составил 3.10 пункта.

Напомним, ранее НХЛ обнародовала календарь сезона с олимпийским перерывом.

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