НХЛ определила всех участников плей-офф сезона-2025/26

Сформирован полный состав участников от Востока и Запада.
Сегодня, 13:49       Автор: Валентина Чорноштан
Кубок Стэнли логотип / Getty Images

Регулярный чемпионат НХЛ подходит к концу, и уже стали известны все участники плей-офф Кубка Стэнли-2026.

В Восточной конференции в плей-офф вышли такие команды, как Баффало Сэйбрз, Тампа-Бэй Лайтнинг, Монреаль Канадиенс, Бостон Брюинз, Питтсбург Пингвинз, Оттава Сенаторз, Филадельфия Флайерз и Каролина Харрикейнз.

Тем временем из Западной конференции в плей-офф примут участие Колорадо Эвеланш, Даллас Старз, Миннесота Уайлд, Анахайм Дакс, Эдмонтон Ойлерз, Вегас Голден Найтс, Юта Маммот и Лос-Анджелес Кингз.

Добавим, что Флорида, которая в прошлом сезоне смогла завоевать Кубок Стэнли, в этом сезоне не сумела пробиться в плей-офф. Напомним, что игры в рамках плей-офф начнутся в ночь с 18 на 19 апреля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Стенли

