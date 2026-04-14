НХЛ определила всех участников плей-офф сезона-2025/26
Регулярный чемпионат НХЛ подходит к концу, и уже стали известны все участники плей-офф Кубка Стэнли-2026.
В Восточной конференции в плей-офф вышли такие команды, как Баффало Сэйбрз, Тампа-Бэй Лайтнинг, Монреаль Канадиенс, Бостон Брюинз, Питтсбург Пингвинз, Оттава Сенаторз, Филадельфия Флайерз и Каролина Харрикейнз.
Тем временем из Западной конференции в плей-офф примут участие Колорадо Эвеланш, Даллас Старз, Миннесота Уайлд, Анахайм Дакс, Эдмонтон Ойлерз, Вегас Голден Найтс, Юта Маммот и Лос-Анджелес Кингз.
It's official. One of these 16 teams will be the 2026 #StanleyCup champions.— NHL Public Relations (@NHLPR) April 14, 2026
This postseason will see 6️⃣ teams who did not qualify last year, 7️⃣ with new head coaches & 4️⃣ who finished in the final four positions in their conference 365 days ago.
Добавим, что Флорида, которая в прошлом сезоне смогла завоевать Кубок Стэнли, в этом сезоне не сумела пробиться в плей-офф. Напомним, что игры в рамках плей-офф начнутся в ночь с 18 на 19 апреля.
