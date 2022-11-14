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НХЛ: Тампа-Бэй обыграла Вашингтон, Бостон оказался сильнее Ванкувера

Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за воскресенье, 13 ноября.
Сегодня, 07:50

В воскресенье, 13 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны шесть матчей.

Филадельфия – Даллас – 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 3 Блюмель (Линделль, Сегин), 0:2 – 19 Линделль (Павелски, Робертсон), 1:2 – 22 Конекны (Типпет, Хэйс), 1:3 – 30 Павелски (Бенн, Хейсканен), 1:4 – 42 Гленденинг (Линделль, Делландреа), 1:5 – 52 Робертсон (Хинтц, Павелски)

Миннесота – Сан-Хосе – 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, по буллитам - 1:2)

Шайбы: 1:0 – 7 Годро (Зукарелло-Асен, Капризов), 2:0 – 44 Дьюар (Шоу), 2:1 – 54 Лоренц (Беннинг, Влэшик), 2:2 – 56 Штурм (Влэшик, Карлссон)

Бостон – Ванкувер – 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Клифтон (Линдхольм, Холл), 1:1 – 10 Миллер (Босер, Хьюз), 2:1 – 18 Бержерон (Линдхольм, Пастрняк), 3:1 – 32 Заха (Клифтон, Линдхольм), 4:1 – 38 Маршанд (Макэвой, Пастрняк), 4:2 – 45 Дрис (), 5:2 – 59 Носек (Карло, Койл)

Рейнджерс – Аризона – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 36 Гудроу (), 2:0 – 37 Фокс (Панарин, Хитил), 3:0 – 45 Крайдер (Фокс, Зибанежад), 3:1 – 49 Келлер (Бойд, Ричи), 4:1 – 52 Карпентер (Веси, Шнайдер)

Тампа-Бэй – Вашингтон – 6:3 (4:0, 0:1, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 2 Сергачев (Пербикс, Стэмкос), 2:0 – 9 Кучеров (Хэйгл, Сергачев), 3:0 – 12 Пербикс (Сергачев, Киллорн), 4:0 – 17 Сергачев (Кучеров, Стэмкос), 4:1 – 39 Шири (Манта, Кузнецов), 5:1 – 54 Кепке (Марун, Пойнт), 5:2 – 58 Эллер (ван Римсдайк, Юханссон), 6:2 – 58 Пол (Киллорн), 6:3 – 59 Хэтэуэй ()

Сиэтл – Виннипег – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Эберле (Бураковски, Данн), 1:1 – 31 Шайфли (Коннор, Ганье), 2:1 – 48 Танев (Гурде, Бьоркстранн), 2:2 – 60 Уилер (Пионк, Коннор), 2:3 – 62 Шайфли (Моррисси)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обзор матчей

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