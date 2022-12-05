НХЛ: Миннесота по буллитам обыграла Даллас, Айлендерс одолели Чикаго
В воскресенье, 4 декабря, в рамках регулярного чемпионата НХЛ было сыграно пять матчей.
Даллас – Миннесота – 5:6 (0:1, 1:3, 4:1, 0:0, по буллитам - 2:3)
Шайбы: 0:1 – 16 Капризов (Эддисон, Зукарелло-Асен), 1:1 – 27 Хинтц (Робертсон), 1:2 – 31 Дьюар (Шоу), 1:3 – 34 Миддлтон (Ривс, Сперджен), 1:4 – 34 Гринуэй (Ривс), 1:5 – 42 Эрикссон Эк (Сперджен, Фолиньо), 2:5 – 48 Хинтц (Марчмент, Павелски), 3:5 – 48 Робертсон (Линделль, Хинтц), 4:5 – 50 Марчмент (Факса, Павелски), 5:5 – 58 Хинтц (Миллер, Павелски)
Виннипег – Анахайм – 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)
Шайбы: 0:1 – 16 Сильверберг (Шаттенкирк, Ватрано), 0:2 – 26 Лисон (), 1:2 – 31 Мяэналанен (Лаури, Шмидт), 2:2 – 34 Сэмберг (Дюбуа, Коннор), 3:2 – 55 Баррон (Мяэналанен, Лаури), 4:2 – 56 Шайфли (Перфетти, Уилер), 5:2 – 60 Шмидт (Коннор, Моррисси)
Коламбус – Детройт – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 7 Царник (Мяяття, Берггрен), 0:2 – 18 Кубалик (Перрон, Гронек), 0:3 – 28 Рэймонд (Перрон, Гронек), 1:3 – 37 Бьорк (Рословик, Дженнер), 2:3 – 42 Джонсон (Дженнер, Годро), 2:4 – 47 Копп (Сундквист, Мяяття)
Баффало – Сан-Хосе – 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 10 Томпсон (Козенс, Далин), 1:1 – 14 Бонино (Карлссон, Канин), 1:2 – 17 Лабанк (Ньето, Беннинг), 2:2 – 22 Петерка (Козенс), 3:2 – 25 Скиннер (Йокихарью), 4:2 – 34 Куинн (Далин, Олофссон), 5:2 – 52 Куинн (Козенс), 5:3 – 52 Линдблум (Кутюр, Влэшик), 6:3 – 57 Так (Томпсон, Скиннер)
Айлендерс – Чикаго – 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 29 Мартин (Мэйфилд, Сизикас), 2:0 – 35 Паризе (Пулок, Пелек), 3:0 – 36 Нелсон (Ли, Бовилье)