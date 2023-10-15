НХЛ: Вегас обыграл Анахайм, победы Бостона, Торонто и Детройта

В ночь на воскресенье, 15 октября, прошел очередной игровой день сезона НХЛ, в рамках которого были сыграны 14 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 14 октября

Оттава – Филадельфия – 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Чикран (Грейг, Макьюэн), 2:0 – 10 Чикран (Сэндерсон, Тарасенко), 2:1 – 16 Конекны (Сэнхайм, Фоерстер), 3:1 – 36 Сэндерсон (Чикран, Тарасенко), 3:2 – 36 Йорк (Уолкер, Конекны), 4:2 – 39 Ткачак (Жиру), 5:2 – 41 Ткачак (Штюцле, Жиру)

Виннипег – Флорида – 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 3 Шайфли (Моррисси, Коннор), 1:1 – 17 Райнхарт (Ткачак, Родригес), 1:2 – 21 Родригес (Барков, Куликов), 2:2 – 21 Коннор (Виларди, Шайфли), 3:2 – 28 Баррон (Эпплтон, Купари), 4:2 – 29 Демело (Нидеррайтер, Перфетти), 5:2 – 54 Эпплтон (Лаури), 5:3 – 56 Верхэге (Родригес, Ткачак), 5:4 – 57 Родригес (Райнхарт, Барков), 6:4 – 58 Коннор (Моррисси)

Бостон – Нэшвилл – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Сиссонс (Бэрри, Шервуд), 1:1 – 14 ван Римсдайк (Макэвой, Маршанд), 2:1 – 34 Пастрняк, 2:2 – 36 Сиссонс (Форсберг, Йоси), 3:2 – 42 ван Римсдайк (Пастрняк, Макэвой)

Коламбус – Рейнджерс – 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Густафссон (Веси, Фокс), 1:1 – 9 Дженнер (Марченко, Годро), 2:1 – 17 Дженнер (Проворов, Годро), 3:1 – 32 Дженнер (Бин), 4:1 – 33 Иржичек (Проворов, Лайне), 4:2 – 50 Кайлле (Густафссон, Трочек), 5:2 – 55 Дэнфорт (Джонсон, Силлинджер), 5:3 – 59 Крайдер (Фокс, Панарин)

Детройт – Тампа-Бэй – 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Спронг (Дебринкат), 1:1 – 9 Стэмкос (Кучеров, Хедман), 1:2 – 12 Хэйгл (Хедман), 2:2 – 14 Дебринкат (Гостисбеер), 3:2 – 22 Рэймонд, 3:3 – 30 Стэмкос (Сирелли, Хэйгл), 4:3 – 35 Комфер (Копп, Зайдер), 5:3 – 44 Дебринкат (Ларкин), 5:4 – 49 Хедман (Стэмкос, Кучеров), 6:4 – 60 Зайдер (Комфер)

Монреаль – Чикаго – 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 23 Кофилд (Андерсон), 2:0 – 27 Пирсон (Монахан, Гуле), 3:0 – 37 Монахан (Харви-Пинар), 3:1 – 41 Джонсон (Рэддиш, Джонс), 3:2 – 58 Джонсон (Бедард, Перри)

Питтсбург – Калгари – 5:2 (0:0, 0:1, 5:1)

Шайбы: 0:1 – 38 Коронато (Андерссон, Линдхольм), 1:1 – 41 Раст (Генцел, Летанг), 2:1 – 41 Смит (Грейвс, Малкин), 3:1 – 45 Генцел (Кросби, Летанг), 4:1 – 54 Малкин (Смит), 4:2 – 56 Юбердо (Хэнифин, Манджипани), 5:2 – 59 Раст (Генцел)

Торонто – Миннесота – 7:4 (3:1, 1:2, 3:1)

Шайбы: 0:1 – 9 Хартман (Брудин, Капризов), 1:1 – 10 Мэттьюс (Марнер), 2:1 – 12 Мэттьюс (В. Нюландер), 3:1 – 19 В. Нюландер (Доми, Таварес), 4:1 – 23 Бертуцци (Райлли, Йернкрук), 4:2 – 24 Болди (Эддисон, Зукарелло-Асен), 4:3 – 29 Росси (Фэйбер, Фолиньо), 5:3 – 49 Йернкрук (Броди, Райлли), 6:3 – 50 Мэттьюс (Марнер), 7:3 – 52 В. Нюландер (Таварес, Клингберг), 7:4 – 57 Дьюхэйм (Миддлтон, Дьюар)

Айлендерс – Баффало – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Нелсон (Энгвалл), 2:0 – 18 Палмиери (Пулок, Нелсон), 2:1 – 24 Гринуэй (Бенсон, Миттлстадт), 2:2 – 42 Миттлстадт (Далин, Бенсон), 3:2 – 53 Сизикас (Клаттербак, Пелек)

Сент-Луис – Сиэтл – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 21 Шварц (Данн, Бьоркстранн), 1:1 – 27 Кайру (Томас)

Сан-Хосе – Колорадо – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Бордело (Хоффман, Беннинг), 1:1 – 58 Макар (Ничушкин)

Вегас – Анахайм – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 19 Айкел (Стивенсон, Теодор), 2:0 – 35 Стивенсон (Макнэбб, Коттер), 3:0 – 46 Теодор (Стивенсон, Айкел), 3:1 – 46 Мактавиш (Строум, Дрисдейл), 4:1 – 57 Рендбьерг (Руа, Хаг)

Эдмонтон – Ванкувер – 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Драйзайтль (Хайман, Нюджент-Хопкинс), 1:1 – 9 Кузьменко (Петтерссон, Хьюз), 1:2 – 17 Хегландер (Майерс, Босер), 2:2 – 21 Макдэвид (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 2:3 – 22 Студника (Петтерссон), 3:3 – 29 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар), 3:4 – 42 Лафферти (Хегландер)

Лос-Анджелес – Каролина – 5:6 (1:3, 2:2, 2:0, 0:0, по буллитам - 2:3)

Шайбы: 0:1 – 4 Бернс (Слэвин), 0:2 – 6 Ахо, 0:3 – 13 Котканиеми, 1:3 – 18 Даути (Андерсон, Фиала), 1:4 – 23 Лемье (Деанджело), 2:4 – 25 Копитар (Фиала, Кемпе), 2:5 – 30 Терявяйнен (Шей, Ахо), 3:5 – 33 Мур, 4:5 – 51 Гавриков (Лизотт, Льюис), 5:5 – 58 Копитар (Фиала, Грундстрем)

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