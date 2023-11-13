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НХЛ: Даллас разгромил Миннесоту, Рейнджерс по буллитам обыграли Коламбус

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:48
Рейнджерс одолели Коламбус / Getty Images
Рейнджерс одолели Коламбус / Getty Images

В ночь на понедельник, 13 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 12 ноября

Флорида – Чикаго – 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Экман-Ларссон (Родригес, Райнхарт), 1:1 – 7 Дикинсон (Мерфи, Райхел), 2:1 – 11 Райнхарт (Экман-Ларссон, Ткачак), 2:2 – 19 Бедард, 3:2 – 27 Райнхарт (Родригес, Форслинг), 3:3 – 28 Бедард (Джонс), 4:3 – 42 Верхэге (Ткачак, Райнхарт)

Миннесота – Даллас – 3:8 (2:3, 1:2, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 1 Павелски (Робертсон, Хейсканен), 0:2 – 9 Факса, 1:2 – 10 Дьюхэйм, 1:3 – 10 Дюшен (Сегин, Марчмент), 2:3 – 19 Леттьери (Брудин, Росси), 2:4 – 22 Джонстон (Сегин, Дюшен), 2:5 – 32 Дадонов (Лундквист, Джонстон), 3:5 – 36 Зукарелло-Асен (Болди, Капризов), 3:6 – 41 Робертсон (Бенн, Хейсканен), 3:7 – 43 Робертсон (Хинтц, Хейсканен), 3:8 – 57 Джонстон (Бенн)

Монреаль – Ванкувер – 2:5 (0:0, 0:3, 2:2)

Шайбы: 0:1 – 26 Гарланд (К. Хьюз, Миллер), 0:2 – 29 Михеев (Кузьменко), 0:3 – 37 Джошуа (Гронек, Гарланд), 1:3 – 46 Мэтисон (Андерсон, Монахан), 1:4 – 58 Босер (Майерс, Джошуа), 2:4 – 59 Зекай (Аллен, Харрис), 2:5 – 59 Ди Джузеппе (Босер, Миллер)

Рейнджерс – Коламбус – 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 0:1 – 16 Дэнфорт (Веренски, Гадбрэнсон), 1:1 – 18 Крайдер (Уилер, Густафссон), 2:1 – 31 Лафреньер (Панарин, Трочек), 2:2 – 32 Фантилли (Воронков), 2:3 – 32 Курали (Гадбрэнсон, Тексье), 3:3 – 59 Лафреньер (Панарин, Крайдер)

Анахайм – Сан-Хосе – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Ватрано (Строум, Любушкин), 1:1 – 13 Канин (Эклунд, Гертл), 2:1 – 18 Ватрано (Сильверберг, Фаулер), 3:1 – 41 Мактавиш (Минтюков, Карлссон), 4:1 – 42 Гудас (Ватрано, Строум)

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