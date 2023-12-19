НХЛ: Даллас одержал победу над Сиэтлом, Флорида уступила Калгари

В ночь на вторник, 19 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 18 декабря

Детройт – Анахайм – 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Гудас (Хенрик, Лисон), 0:2 – 8 Минтюков (Терри, Карлссон), 0:3 – 18 Хенрик (Строум, Фаулер), 0:4 – 21 Терри (Киллорн, Вааканайнен), 1:4 – 22 Петри (Кэйн, Копп), 2:4 – 47 Дебринкет (Гостисбеер, Кэйн), 3:4 – 57 Дебринкет (Ларкин, Гостисбеер)

Питтсбург – Миннесота – 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 7 Смит (Петтерссон, Пуустинен), 2:0 – 21 Генцел (Кросби, Карлссон), 3:0 – 23 Малкин (Петтерссон, Пуустинен), 3:1 – 35 Хартман (Юханссон, Фэйбер), 3:2 – 37 Миддлтон (Капризов, Болди), 3:3 – 45 Леттьери (Хант, Меррилл), 4:3 – 46 Кросби (Малкин, Генцел)

Виннипег – Монреаль – 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 24 Андерсон (Эванс, Мэтисон), 0:2 – 35 Дворак (Галлахер, Андерсон), 1:2 – 39 Виларди (Элерс, Моррисси), 2:2 – 52 Перфетти (Диллон, Наместников), 2:3 – 61 Бэррон (Сузуки, Кофилд)

Даллас – Сиэтл – 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Дюшен (Марчмент, Сегин), 2:0 – 10 Робертсон (Хинтц, Павелски), 2:1 – 21 Татар (Бенирс), 3:1 – 26 Дюшен (Дадонов, Павелски), 3:2 – 33 Бенирс (Татар, Эберле), 3:3 – 59 Толванен (Бьоркстранн, Веннберг), 4:3 – 62 Харли (Бенн, Дюшен)

Калгари – Флорида – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 8 Поспишил (Гилберт, Кадри), 1:1 – 19 Райнхарт (Барков, Ткачак), 2:1 – 43 Баклунд (Хэнифин), 3:1 – 58 Колман

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