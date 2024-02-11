НХЛ: Ванкувер уступил Детройту, победы Далласа, Флориды и Филадельфии

В ночь на воскресенье, 11 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 10 февраля

Баффало – Сент-Луис – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 12 Нейборс (Томас, Бучневич), 1:1 – 21 Окпосо, 1:2 – 24 Кайру (Росен, Парайко), 1:3 – 58 Нейборс (Капанен, Шенн)

Детройт – Ванкувер – 4:3 (1:0, 0:3, 2:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Рэймонд (Петри, Перрон), 1:1 – 21 Хегландер (Петтерссон, Гронек), 1:2 – 31 Гронек (Петтерссон, Михеев), 1:3 – 33 Петтерссон (Гронек, Сутер), 2:3 – 42 Спронг (Велено, Кэйн), 3:3 – 47 Расмуссен (Фишер, Уолмэн), 4:3 – 61 Уолмэн

Монреаль – Даллас – 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 21 Сузуки (Мэтисон, Кофилд), 1:1 – 23 Харли (Робертсон, Хинтц), 1:2 – 24 Сегин (Марчмент, Дюшен), 1:3 – 37 Сегин (Марчмент, Дюшен), 2:3 – 38 Слафковски (Мэтисон, Сузуки)

Айлендерс – Калгари – 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Шайбы: 0:1 – 3 Уигар (Колман, Маркстрем), 0:2 – 28 Юбердо (Хэнифин, Шарангович), 0:3 – 35 Уигар (Пеллетье, Дюр), 1:3 – 44 Нелсон (Палмиери, Добсон), 1:4 – 56 Колман, 2:4 – 57 Пажо (Барзэл), 2:5 – 59 Уигар (Кадри, Юбердо)

Бостон – Вашингтон – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 21 Оши (Макмайкл, Пачиоретти), 0:2 – 43 Строум (Оши, Овечкин), 0:3 – 59 Овечкин (Маленстин)

Флорида – Колорадо – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 10 Верхэге (Ткачак, Барков), 2:0 – 16 Райнхарт (Барков, Ткачак), 3:0 – 37 Луостаринен (Родригес, Куликов), 4:0 – 49 Барков

Виннипег – Питтсбург – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 10 Шайфли (Элерс), 2:0 – 15 Нидеррайтер (Стэнли, Шмидт), 2:1 – 34 Раст (Грейвс, Карлссон)

Каролина – Нью-Джерси – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайба: 1:0 – 63 Ахо (Слэвин, Нечас)

Коламбус – Тампа-Бэй – 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Шайбы: 0:1 – 15 Пол (Рэддиш, Хэйгл), 0:2 – 21 Сирелли (Пол, Хэйгл), 0:3 – 41 Стэмкос (Кучеров, Хедман), 1:3 – 52 Дженнер (Веренски, Годро), 2:3 – 55 Дженнер (Марченко, Годро), 2:4 – 59 Хэйгл (Сирелли, Кучеров)

Оттава – Торонто – 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Мэттьюс (Найз, Марнер), 1:1 – 17 Жиру (Жозеф), 2:1 – 22 Тарасенко (Чикран, Пинто), 2:2 – 29 Найз (Мэттьюс, Марнер), 3:2 – 31 Пинто (Зуб, Келли), 4:2 – 35 Норрис (Батерсон), 4:3 – 45 Доми (Робертсон, Райлли), 5:3 – 59 Грейг (Пинто)

Филадельфия – Сиэтл – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Лоутон (Фрост, Йорк), 1:1 – 17 Татар (Ларссон, Данн), 2:1 – 18 Пелинг (Силер, Хэтэуэй), 2:2 – 41 Макканн (Данн, Веннберг), 3:2 – 45 Кутюрье (Конекны, Сэнхайм)

Нэшвилл – Аризона – 5:4 (1:1, 1:1, 2:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 12 О′Райлли (Нюквист, Форсберг), 1:1 – 13 Дермотт (Керфут, Цукер), 2:1 – 31 Йоси (Бэрри), 2:2 – 38 Гюнтер (Цукер, Келлер), 2:3 – 41 Вялимяки (Хэйтон, Гюнтер), 2:4 – 44 Шмалц (Келлер, Цукер), 3:4 – 46 Новак (Евангелиста, Макдона), 4:4 – 50 Форсберг (Йоси, О′Райлли), 5:4 – 61 Макдона (Нюквист, Новак)

Лос-Анджелес – Эдмонтон – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 22 Дюбуа (Мур, Спенс), 2:0 – 23 Льюис (Байфилд), 3:0 – 47 Байфилд (Рой, Гавриков), 4:0 – 57 Байфилд (Кемпе, Копитар)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!