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НХЛ: Ванкувер одержал победу над Вашингтоном, Сент-Луис разбил Монреаль

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:19
Ванкувер в овертайме обыграл Вашингтон / Getty Images
Ванкувер в овертайме обыграл Вашингтон / Getty Images

В ночь на понедельник, 12 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча.

Результаты матчей НХЛ за 11 февраля

Вашингтон – Ванкувер – 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Дауд (Сандин, Обе-Кюбель), 1:1 – 11 Гарланд (Джулсен), 2:1 – 27 Овечкин (Оши, Строум), 2:2 – 28 Хегландер (К. Хьюз, Петтерссон), 2:3 – 64 Миллер

Монреаль – Сент-Луис – 2:7 (1:3, 0:1, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 1 Торопченко (Крюг, Сундквист), 0:2 – 5 Парайко (Капанен), 1:2 – 10 Сузуки (Мэтисон, Слафковски), 1:3 – 15 Кайру (Крюг, Томас), 1:4 – 37 Уокер (Крюг, Шенн), 1:5 – 41 Томас (Нейборс, Ледди), 2:5 – 43 Армиа (Страбл, Савар), 2:6 – 47 Нейборс (Крюг, Томас), 2:7 – 55 Кайру (Крюг, Томас)

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