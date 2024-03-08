НХЛ: Бостон одержал победу над Торонто, Ванкувер обыграл Вегас

В ночь на пятницу, 8 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 12 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 7 марта

Питтсбург – Вашингтон – 0:6 (0:1, 0:4, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Уилсон (Маленстин), 0:2 – 21 Овечкин (Карлсон, Строум), 0:3 – 23 Дженсен (Маленстин), 0:4 – 28 Лапьер (Овечкин, ван Римсдайк), 0:5 – 36 Мирошниченко (Милано, Строум), 0:6 – 42 Милано (Строум, Алексеев)

Каролина – Монреаль – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 5 Руа (Ньюхук), 1:1 – 13 Шей (Нечас, Свечников), 2:1 – 39 Ноусен (Чэтфилд, Друри), 3:1 – 55 Шей (Ахо, Пеши), 4:1 – 58 Свечников (Терявяйнен)

Бостон – Торонто – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Пастрняк (Маршанд, Дебраск), 2:0 – 24 Фредерик, 2:1 – 27 Марнер (Лильегрен), 3:1 – 37 Гики (Заха, Шаттенкирк), 4:1 – 38 Карло (Дебраск, Маршанд)

Нью-Джерси – Сент-Луис – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 13 Майер (Джек Хьюз, Хишир), 2:0 – 16 Майер (Марино, Палат), 2:1 – 29 Саад (Сканделла, Перунович), 3:1 – 36 Майер (Хишир, Палат), 4:1 – 59 Хаула (Майер)

Тампа-Бэй – Калгари – 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 11 Хант (Шарангович), 1:1 – 14 Шири (Хедман, Пол), 1:2 – 26 Шарангович (Уигар, Юбердо), 1:3 – 28 Шарангович (Коронато), 1:4 – 29 Пеллетье (Хэнли, Кузьменко), 2:4 – 32 Сирелли (Кучеров, Стэмкос), 2:5 – 46 Колман (Юбердо, Шарангович), 2:6 – 52 Манджипани (Уигар, Баклунд), 3:6 – 54 Эйссимонт (Пол, Шири)

Флорида – Филадельфия – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 21 Пелинг (Сэнхайм, Йорк), 1:1 – 27 Форслинг (Лунделль, Экблад), 1:2 – 59 Хэтэуэй (Кэйтс, Стаал)

Коламбус – Эдмонтон – 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Оливер (Дэнфорт, Курали), 2:0 – 14 А. Нюландер (Силлинджер), 3:0 – 15 Воронков, 3:1 – 21 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид), 3:2 – 52 Перри (Нерс, Кэйн), 4:2 – 59 Рословик (Гадбрэнсон, Тексье)

Нэшвилл – Баффало – 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Форсберг (Нюквист, Йоси), 1:1 – 4 Байрэм (Кребс, Далин), 2:1 – 16 Евангелиста (Новак, Янковски), 3:1 – 41 Форсберг (О′Райлли, Нюквист), 4:1 – 46 Форсберг (Нюквист, Лоузон), 4:2 – 52 Пауэр (Байрэм)

Аризона – Миннесота – 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)

Шайбы: 0:1 – 21 Капризов (Фэйбер, Зукарелло-Асен), 1:1 – 41 Келлер (Шмалц, Хэйтон), 2:1 – 41 Карконе (Макбэйн, О’Брайэн), 2:2 – 42 Богосян (Зукарелло-Асен, Хартман), 2:3 – 47 Эрикссон Эк (Зукарелло-Асен), 2:4 – 58 Фэйбер (Хартман, Эрикссон Эк), 2:5 – 59 Дьюар (Бэкман, Брудин)

Вегас – Ванкувер – 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 6 К. Хьюз (Босер, Петтерссон), 0:2 – 6 Ди Джузеппе (Джулсен, Хегландер), 1:2 – 23 Амадио (Руа, Пьетранжело), 1:3 – 35 Гарланд (Линдхольм)

Сан-Хосе – Айлендерс – 2:7 (0:2, 2:4, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Добсон (Ли, Пажо), 0:2 – 18 Романов (Нелсон, Хорват), 1:2 – 22 Бордело (Зеттерлунд, Эклунд), 1:3 – 31 Хорват, 2:3 – 31 Хоффман (Смит), 2:4 – 32 Маклин (Пелек, Мартин), 2:5 – 34 Барзэл (Нелсон), 2:6 – 36 Ао (Нелсон, Хорват), 2:7 – 48 Ли (Пулок, Энгвалл)

Лос-Анджелес – Оттава – 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 7 Кубалик (Штюцле, Сэндерсон), 1:1 – 33 Байфилд (Гавриков, Лизотт), 1:2 – 33 Ткачак (Батерсон, Пинто), 2:2 – 50 Дюбуа (Рой, Копитар), 3:2 – 51 Моверар (Копитар, Даути), 3:3 – 55 Батерсон (Пинто, Зуб), 4:3 – 62 Фиала (Рой)

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