НХЛ: Эдмонтон уничтожил Вашингтон, Колорадо вырвал победу у Ванкувера
В ночь на четверг, 14 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.
Результаты матчей НХЛ за 13 марта
Виннипег – Нэшвилл – 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)
0:1 – 6 Нюквист (Сарос, Йоси)
0:2 – 14 Шервуд (Смит, Йоси)
0:3 – 41 Форсберг (Макдона, Нюквист)
0:4 – 41 Цукер (Сиссонс)
1:4 – 53 Иафалло (Наместников, Диллон)
2:4 – 59 Эпплтон (Сэмберг, Миллер)
Сент-Луис – Лос-Анджелес – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
1:0 – 17 Торопченко (Уокер, Ледди)
2:0 – 21 Нейборс (Болдук, Фолк)
3:0 – 50 Саад (Хэйс, Парайко)
3:1 – 53 Кемпе (Тюркотт, Даути)
Эдмонтон – Вашингтон – 7:2 (3:2, 2:0, 2:0)
1:0 – 4 Драйзайтль (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)
2:0 – 6 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар)
2:1 – 8 Мирошниченко ()
2:2 – 10 Макмайкл (Пачиоретти, Овечкин)
3:2 – 11 Хайман (Кулак, Макдэвид)
4:2 – 34 Хайман (Нюджент-Хопкинс)
5:2 – 39 Хайман (Драйзайтль, Бушар)
6:2 – 50 Фогеле (Драйзайтль, Маклауд)
7:2 – 51 Браун (Хенрик, Кэйн)
Ванкувер – Колорадо – 3:4 (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)
1:0 – 1 Миллер (Босер, Коул)
2:0 – 2 Михеев (Задоров, Миллер)
3:0 – 24 Задоров (Десмит, Гарланд)
3:1 – 39 Рантанен (Миттлстадт, Тэйвс)
3:2 – 43 Маккиннон (Рантанен, Макар)
3:3 – 48 Колтон (Жирар, Вуд)
3:4 – 61 Маккиннон (Рантанен, Макар)
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