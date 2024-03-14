НХЛ: Эдмонтон уничтожил Вашингтон, Колорадо вырвал победу у Ванкувера

В ночь на четверг, 14 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 13 марта

Виннипег – Нэшвилл – 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

0:1 – 6 Нюквист (Сарос, Йоси)

0:2 – 14 Шервуд (Смит, Йоси)

0:3 – 41 Форсберг (Макдона, Нюквист)

0:4 – 41 Цукер (Сиссонс)

1:4 – 53 Иафалло (Наместников, Диллон)

2:4 – 59 Эпплтон (Сэмберг, Миллер)

Сент-Луис – Лос-Анджелес – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

1:0 – 17 Торопченко (Уокер, Ледди)

2:0 – 21 Нейборс (Болдук, Фолк)

3:0 – 50 Саад (Хэйс, Парайко)

3:1 – 53 Кемпе (Тюркотт, Даути)

Эдмонтон – Вашингтон – 7:2 (3:2, 2:0, 2:0)

1:0 – 4 Драйзайтль (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)

2:0 – 6 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар)

2:1 – 8 Мирошниченко ()

2:2 – 10 Макмайкл (Пачиоретти, Овечкин)

3:2 – 11 Хайман (Кулак, Макдэвид)

4:2 – 34 Хайман (Нюджент-Хопкинс)

5:2 – 39 Хайман (Драйзайтль, Бушар)

6:2 – 50 Фогеле (Драйзайтль, Маклауд)

7:2 – 51 Браун (Хенрик, Кэйн)

Ванкувер – Колорадо – 3:4 (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)

1:0 – 1 Миллер (Босер, Коул)

2:0 – 2 Михеев (Задоров, Миллер)

3:0 – 24 Задоров (Десмит, Гарланд)

3:1 – 39 Рантанен (Миттлстадт, Тэйвс)

3:2 – 43 Маккиннон (Рантанен, Макар)

3:3 – 48 Колтон (Жирар, Вуд)

3:4 – 61 Маккиннон (Рантанен, Макар)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!