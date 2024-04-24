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Плей-офф НХЛ: Рейнджерс увеличили преимущество над Вашингтоном, вторая победа Флориды над Тампой

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:38
Рейнджерс одержали победу над Вашингтоном / Getty Images
Рейнджерс одержали победу над Вашингтоном / Getty Images

В ночь на среду, 24 апреля, были сыграны четыре матча первого раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.

Читай также: Кубок Стэнли: Рейнджерс и Флорида ушли в отрыв, Колорадо и Нэшвилл сравняли счет в сериях

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 23 апреля

Рейнджерс – Вашингтон – 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 5 Макмайкл, 1:1 – 7 Трочек (Густафссон), 2:1 – 14 Зибанежад (Лафреньер, Трочек), 2:2 – 24 Строум (Пачиоретти, Уилсон), 3:2 – 32 Рословик (Лафреньер, Густафссон), 4:2 – 36 Миллер (Крайдер, Зибанежад), 4:3 – 51 Уилсон (Карлсон, Лапьер)

Счет в серии: 2-0

Флорида – Тампа-Бэй – 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 6 Беннетт (Верхэге, Ткачак), 2:0 – 15 Тарасенко (Экман-Ларссон, Беннетт), 2:1 – 21 Пойнт (Хедман, Дюклер), 2:2 – 25 Стэмкос (Кучеров, Хедман), 3:2 – 62 Верхэге (Лунделль)

Счет в серии: 2-0

Виннипег – Колорадо – 2:5 (1:0, 1:4, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Густафссон (Пионк, Диллон), 1:1 – 21 Вуд (Колтон), 2:1 – 28 Шайфли (Коннор, Виларди), 2:2 – 34 Лехконен (Тэйвс, Макар), 2:3 – 37 Паризе (Кольяно), 2:4 – 39 Мэнсон (Лехконен, Маккиннон), 2:5 – 59 Ничушкин (Рантанен, Макар)

Счет в серии: 1-1

Ванкувер – Нэшвилл – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Бовилье (Форсберг), 0:2 – 26 Форсберг (Нюквист), 0:3 – 28 Сиссонс (Цукер, Бовилье), 1:3 – 35 Задоров (Ди Джузеппе, Коул), 1:4 – 58 Шервуд

Счет в серии: 1-1

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