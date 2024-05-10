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Плей-офф НХЛ: Рейнджерс выиграли третий матч у Каролины, Колорадо потерпел поражение от Далласа

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:23
Даллас обыграл Колорадо / Getty Images
Даллас обыграл Колорадо / Getty Images

В ночь на пятницу, 10 мая, были сыграны два матча второго раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 9 мая

Каролина – Рейнджерс – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 10 Генцел (Свечников, Орлов), 1:1 – 28 Крайдер (Зибанежад), 1:2 – 46 Лафреньер (Трочек, Панарин), 2:2 – 58 Свечников (Шей, Ахо), 2:3 – 61 Панарин (Лафреньер, Трочек)

Счет в серии: 0-3

Даллас – Колорадо – 5:3 (1:0, 3:0, 1:3)

Шайбы: 1:0 – 14 Хейсканен (Робертсон, Хинтц), 2:0 – 21 Хинтц (Марчмент, Лундквист), 3:0 – 35 Хейсканен (Хинтц, Бенн), 4:0 – 38 Сегин (Харли), 4:1 – 44 Кивиранта (Колтон, Мэнсон), 4:2 – 48 Дьюхэйм (Кольяно), 4:3 – 56 Ничушкин (Миттлстадт, Лехконен), 5:3 – 59 Линделль (Танев, Хинтц)

Счет в серии: 1-1

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