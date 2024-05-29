Кубок Стэнли: Флорида в овертайме дожала Рейнджерс

Болельщики хоккея увидят еще как минимум две встречи.

В ночь на среду, 29 мая, в рамках Кубка Стэнли НХЛ состоялся четвертый матч финальной серии Востока - Флорида, уступая в серии 1-2, принимала Рейнджерс.

Команды обменялись победами в периодах, в результате чего поединок перешел в овертайм, где хозяева льда реализовали большинство, завоевали победу и сравняли счет в противостоянии.

Флорида - Рейнджерс 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

0:1 - Трочек, 9 (большинство)

1:1 - Беннетт, 29

2:1 - Верхейге, 33 (большинство)

2:2 - Лафреньер, 44

3:2 - Райнхарт, 62 (большинство)

Счет в серии 2-2

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

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