Легенда Каролина Харрикейнс объявила о завершении карьеры

Каролина Харрикейнс объявила во вторник, 30 июля, что команда подписала однодневный контракт с ветераном НХЛ Эриком Стаалом, после чего 39-летний хоккеист завершит карьеру в качестве игрока родной команды, сообщает The Athletic.

По ходу следующего сезона Каролина также выведет из обращения 12-й номер, под которым выступал Стаал.

"Я хочу поблагодарить свою семью, бывших товарищей по команде, тренеров и сотрудников, которые сыграли свою роль, помогая мне осуществить мою мечту – играть в НХЛ", – сказал Стаал в пресс-релизе.

"Я всегда буду дорожить воспоминаниями и дружбой, возникшими за мои 18 лет в лучшей лиге мира. У меня не было сомнений, что, когда придет время повесить коньки, я захочу завершить карьеру в качестве игрока Каролина Харрикейнс".

No Hurricane will ever wear No. 12 again pic.twitter.com/3IY1M3UTVj — Carolina Hurricanes (@Canes) July 30, 2024

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Каролина выбрала Эрика Стаала под общим вторым пиком на драфте НХЛ 2003 года. В составе Харрикейнс он провел 12 сезонов, а в 2006 году нападающий привел команду к ее первому и единственному на данный момент Кубку Стэнли.

Ему принадлежат рекорды клуба по голам (322), передачам (453), очкам (775), сыгранным матчам (909), голам в большинстве (105), очкам в большинстве (252) и хет-трикам (13).

Стаал набрал 1063 (455+608) очка в 1365 играх регулярного чемпионата за 18 сезонов НХЛ в составе Харрикейнс, Нью-Йорк Рейнджерс, Миннесота Уайлд, Баффало Сэйбрз, Монреаль Канадиенс и Флорида Пантерз.

Более того, Стаал является одним из 30 игроков клуба "Тройное золото", выиграв Кубок Стэнли (2006), золото чемпионата мира (2007) и олимпийское золото (2010).

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