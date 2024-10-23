НХЛ: Вашингтон обыграл Филадельфию, Флорида уступила Миннесоте, победы Тампы, Рейнджерс и Вегаса

В ночь на среду, 23 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 16 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 22 октября

Филадельфия – Вашингтон – 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 3 Дауд (Фегервары), 0:2 – 15 Манджипани (Макмайкл), 1:2 – 41 Сэнхайм (Мичков, Йорк), 1:3 – 41 Карлсон (Строум, Макмайкл), 1:4 – 54 Чикран (Врана, Дьюхэйм)

Флорида – Миннесота – 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 11 Росси (Миддлтон, Капризов), 0:2 – 12 Юханссон (Брудин, Болди), 0:3 – 22 Болди (Эрикссон Эк, Зукарелло-Асен), 1:3 – 31 Беннетт (Ткачак, Верхэге), 1:4 – 34 Зукарелло-Асен (Миддлтон, Капризов), 1:5 – 36 Эрикссон Эк (Миддлтон)

Нью-Джерси – Тампа-Бэй – 5:8 (1:1, 1:5, 3:2)

Шайбы: 1:0 – 11 Джек Хьюз (Палат, Братт), 1:1 – 14 Пойнт (Кучеров, Сирелли), 2:1 – 21 Майер (Джек Хьюз), 2:2 – 27 Хедман (Генцел, Мозер), 2:3 – 29 Хэйгл (Пербикс, Сирелли), 2:4 – 33 Хэйгл (Сирелли, Гики), 2:5 – 35 Хэйгл (Сирелли, Лиллеберг), 2:6 – 37 Хедман (Мозер, Хэйгл), 3:6 – 42 Бастиан (Лазар), 4:6 – 45 Майер (Немец, Татар), 4:7 – 45 Генцел (Кучеров), 4:8 – 49 Мозер (Пол), 5:8 – 52 Ноусен (Хэмилтон, Джек Хьюз)

Баффало – Даллас – 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 32 Кребс (Пауэр, Маленстин), 2:0 – 33 Маклауд (Пауэр, Цукер), 3:0 – 44 Томпсон (Так, Пауэр), 3:1 – 55 Харли (Дадонов, Дюшен), 3:2 – 57 Сегин (Дадонов, Бурк), 4:2 – 59 Так (Томпсон)

Монреаль – Рейнджерс – 2:7 (1:4, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Зибанежад (Панарин, Фокс), 0:2 – 2 Бродзински (Шнайдер, Эдстрем), 0:3 – 6 Смит, 0:4 – 11 Хитил (Какко, Смит), 1:4 – 12 Сузуки (Савар, Андерсон), 2:4 – 25 Сузуки (Дак, Мэтисон), 2:5 – 28 Шнайдер (Какко, Хитил), 2:6 – 55 Хитил (Кэррик, Кайлле), 2:7 – 56 Какко (Манчини, Кайлле)

Коламбус – Торонто – 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 5 ван Римсдайк (Лабанк, Проворов), 2:0 – 6 Дэнфорт (Веренски), 3:0 – 12 Оливер (Кристиансен, Дэнфорт), 4:0 – 25 Монахан (Веренски, Марченко), 5:0 – 31 Оливер (Дэнфорт, Астон-Риз), 5:1 – 39 Найз, 6:1 – 51 Марченко (Силлинджер, Монахан), 6:2 – 53 Робертсон (Бенуа, Таварес)

Айлендерс – Детройт – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайба: 0:1 – 8 Кэйн (Комфер, Тарасенко)

Сент-Луис – Виннипег – 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 10 Саад (Парайко, Томас), 1:1 – 28 Нидеррайтер (Перфетти, Пионк), 1:2 – 33 Миллер (Элерс, Перфетти), 1:3 – 37 Коннор (Перфетти, Сэмберг), 2:3 – 45 Саад (Томас, Кайру)

Чикаго – Ванкувер – 3:6 (2:4, 0:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Хейнен (Шервуд, Блюгерс), 0:2 – 6 Миллер (Гарланд, К. Хьюз), 1:2 – 9 Донато (Влашич, Дикинсон), 1:3 – 10 Хейнен (Шервуд, Гронек), 2:3 – 13 Холл (Мерфи), 2:4 – 15 Гарланд ( Миллер, Петтерссон), 2:5 – 50 Босер (К. Хьюз, Миллер), 2:6 – 50 Сутер (Оман, Бреннстрем), 3:6 – 54 Бертуцци (Джонс, Фолиньо)

Сиэтл – Колорадо – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 18 Кивиранта (Малински), 1:1 – 31 Макканн, 1:2 – 34 Кивиранта (Иван, Макар), 1:3 – 39 Маккиннон (Миттлстадт, Макар), 2:3 – 59 Эванс (Бураковски, Толванен)

Нэшвилл – Бостон – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 17 О′Райлли (Форсберг, Йоси), 2:0 – 36 Новак (Шей, Евангелиста), 3:0 – 52 Нюквист (Йоси, О′Райлли), 4:0 – 53 Евангелиста

Эдмонтон – Каролина – 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс), 2:0 – 22 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль), 2:1 – 41 Гостисбеер (Ахо, Нечас), 2:2 – 53 Нечас (Котканиеми, Робинсон), 2:3 – 64 Ахо (Гостисбеер, Нечас)

Юта – Оттава – 0:4 (0:4, 0:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 11 Батерсон (Дженсен, Норрис), 0:2 – 13 Жиру (Дженсен), 0:3 – 18 Грейг, 0:4 – 19 Ткачак (Штюцле, Шабо)

Калгари – Питтсбург – 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 1:0 – 11 Андерссон (Ломберг, Кирклэнд), 1:1 – 26 Раст (Карлссон, Кросби), 1:2 – 42 Ракелль (Гризлик, Хэйс), 2:2 – 47 Уигар (Колман, Мироманов), 2:3 – 53 Аччари (Петтерссон, Глэсс), 3:3 – 59 Кадри (Андерссон, Колман)

Анахайм – Сан-Хосе – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 26 Терри (Готье, Лакомб), 1:1 – 44 Гранлунд (Томпсон, Эклунд), 2:1 – 45 Карлссон (Мактавиш, Готье), 3:1 – 58 Киллорн

Вегас – Лос-Анджелес – 6:1 (3:0, 0:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Гертл (Айкел, Стоун), 2:0 – 13 Стоун (Хэнифин, Гертл), 3:0 – 15 Дорофеев (Корчак, Гертл), 3:1 – 39 Фогеле (Спенс, Эдмундсон), 4:1 – 42 Хольц (Пьетранжело), 5:1 – 48 Гертл (Дорофеев, Пьетранжело), 6:1 – 53 Барбашев (Пьетранжело, Стоун)

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