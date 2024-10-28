НХЛ: Эдмонтон одолел Детройт, победы Монреаля, Нью-Джерси и Колорадо

В ночь на понедельник, 28 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 27 октября

Детройт – Эдмонтон – 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Комфер (Копп, Кэйн), 1:1 – 28 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид), 2:1 – 29 Копп (Кэйн, Петри), 2:2 – 50 Бушар (Экхольм, Драйзайтль), 2:3 – 61 Драйзайтль (Макдэвид, Экхольм)

Филадельфия – Монреаль – 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 10 Сузуки (Страбл, Дак), 1:1 – 17 Сэнхайм (Хэтэуэй, Пелинг), 1:2 – 24 Галлахер (Андерсон, Майллу), 1:3 – 32 Кофилд (Мэтисон, Сузуки), 1:4 – 36 Эванс (Савар, Галлахер), 2:4 – 57 Сэнхайм (Делорье, Фараби), 3:4 – 58 Конекны (Сэнхайм, Типпет)

Нью-Джерси – Анахайм – 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 4 Макгинн (Строум, Терри), 1:1 – 21 Джек Хьюз (Мерсер, Майер), 2:1 – 24 Ноусен (Зигентхалер, Ковачевич), 3:1 – 37 Ноусен (Хэмилтон, Братт), 4:1 – 38 Коттер (Зигентхалер, Мерсер), 5:1 – 41 Хишир (Хэмилтон), 5:2 – 53 Строум (Готье, Фаулер), 6:2 – 59 Хаула (Диллон, Палат)

Колорадо – Оттава – 5:4 (1:0, 1:0, 3:4)

Шайбы: 1:0 – 19 Коваленко (Маккиннон, Миттлстадт), 2:0 – 39 Мэнсон (Жирар, Миттлстадт), 2:1 – 49 Ткачак (Казинс, Клевен), 2:2 – 51 Казинс (Штюцле, Ткачак), 3:2 – 53 О'Коннор (Жирар, Миттлстадт), 4:2 – 55 Колтон (Макар), 4:3 – 56 Жиру (Шабо, Батерсон), 5:3 – 58 Маккиннон (Рантанен), 5:4 – 59 Жиру (Сэндерсон, Норрис)

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