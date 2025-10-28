iSport.ua
Хоккей

Сборная Украины объявила состав на дебютный Европейский Кубок наций по хоккею

Украина готовится к первому в истории турниру Европейского Кубка наций.
Сегодня, 13:33       Автор: Валентина Чорноштан
Сборная Украины по хоккею / Getty Images
В ноябре стартует новый международный турнир — Европейский Кубок наций, участие в котором принимает сборная Украины.

Тренерский штаб сборной Украины вызвал на турнир 22 игрока. Ещё семь хоккеистов попали в резервный список.

  • Вратари: Эдуард Захарченко (Кременчуг, Украина), Сергей Писаренко (Варезе, Италия);
  • Защитники: Артем Гребеник (Кан, Франция), Евгений Ратушный (Шторм, Украина), Владимир Волков (ТЭБС Братислава, Словакия), Алексей Дахновский (Кошице, Словакия), Иван Сисак (Фельтре, Италия), Денис Матусевич (оба — Сокол);
  • Нападающие: Александр Пересунько (Уния, Польша), Вадим Мазур, Виктор Захаров, Денис Бородай (все — Сокол), Глеб Кривошапкин (Кременчуг), Илларион Куприянов (Дукла, Чехия), Михаил Ковальчук (Сяник, Хорватия), Богдан Средницкий, Евгений Абаджян (оба — Кременчуг), Денис Жеребко, Святослав Тимченко (оба — Сокол);
  • Резерв: Илья Крикля, Никита Сидоренко, Сергей Стецюра (все — Шторм), Виталий Лялька (Кременчуг), Владимир Чердак, Максим Жеребко (оба — Сокол), Феликс Морозов (Морзин-Аворья, Франция).

На первом этапе сборная Украины сыграет против Литвы и Румынии, однако перед официальными матчами украинцы проведут учебно-тренировочный сбор и контрольный матч против Литвы.

Группы Европейского Кубка наций:

  • Группа 1: Германия, Словакия, Латвия, Австрия;
  • Группа 2: Франция, Дания, Норвегия, Венгрия;
  • Группа 3: Польша, Италия, Великобритания, Словения;
  • Группа 4: Румыния, Украина, Литва;
  • Группа 5: Эстония, Нидерланды, Испания.

