Сборная Украины объявила состав на дебютный Европейский Кубок наций по хоккею

Украина готовится к первому в истории турниру Европейского Кубка наций.

В ноябре стартует новый международный турнир — Европейский Кубок наций, участие в котором принимает сборная Украины.

Тренерский штаб сборной Украины вызвал на турнир 22 игрока. Ещё семь хоккеистов попали в резервный список.

Вратари: Эдуард Захарченко (Кременчуг, Украина), Сергей Писаренко (Варезе, Италия);

На первом этапе сборная Украины сыграет против Литвы и Румынии, однако перед официальными матчами украинцы проведут учебно-тренировочный сбор и контрольный матч против Литвы.

Группы Европейского Кубка наций:

Группа 1: Германия, Словакия, Латвия, Австрия;

