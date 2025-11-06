iSport.ua
Сборная Украины выиграла первый товарищеский матч в сезоне

Игра прошла в Литве.
Вчера, 08:03       Автор: Василий Войтюк
ФХУ
ФХУ

Национальная сборная Украины по хоккею сыграла первый товарищеский матч в сезоне-2025/26, в котором обыграла сборную Литвы.

Матч проходил на Elektrėnų ledo arena в городе Электренай (Литва). Впервые за "желто-синих" сыграли нападающие Богдан Середницкий, Евгений Абаджян, Святослав Тимченко и Сергей Стецюра, а защитник Артем Гребеник впервые получил капитанскую нашивку.

За первые два периода украинцы забили четыре шайбы и не пропустили ни одной ответной, только в последней 20-минутке литовцы смогли поразить ворота украинского голкипера.

Литва – Украина 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Шайбы: 0:1 - Полоницкий (Ковальчук, Пересунько), 08:00. 0:2 – Матусевич (Захаров – 4х4), 20:38. 0:3 - Абаджян (Середницкий, Волков), 26:55. 0:4 – Захаров (Тимченко, Бородай – большинство), 36:45. 1:5 – Гриниус (Четвертак, Кракаускас), 42:57. 1:5 - Гребеник (Стецюра), 48:21.

Литва: Лубис (Андрекус – с 31:29), Сениут – Румсевичюс, Гинтаутас – Цизас – Игнатавичюс; Коваленко – Гусевас, Четвертак – Гриниус – Кракаускас; Цивас – Ципас, Жукаускас – Куткевичус – Думчус, Шилинас – Зейналов, Бендзус – Бинкулиш – Мазулис, Цецековас.

Украина: Захарченко (Писаренко – с 31:29); Волков – Дахновский, Панасенко – Куприянов – Пересунько; Гребеник – Матусевич, Тимченко – Захаров – Бородай; Ратушный – Сисак, Средницкий – Кривошапкин – Абаджян; Полоницкий, Сидоренко – Крикля – Стецюра; Ковальчук.

