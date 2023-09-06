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Гутцайт: Верю, что россияне откажутся от участия в Олимпиаде

Министр спорта высказался о ситуации с допуском россиян к международным соревнованиям.
Сегодня, 19:25
Вадим Гутцайт / olympic.org
Вадим Гутцайт / olympic.org

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился мыслями о возможном участии спортсменов из стран-террористов на Олимпиаде-2024.

По словам Гутцайта, он считает, что россияне и беларусы сами откажутся от такой возможности.

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Мы делаем все, чтобы их не было. Я верю в то, что они могут сами отказаться. Потому что многие спортсмены, которые, они считают, что они сильные, не получат лицензии. В командах они вообще не будут участвовать, а они привыкли быть лучшими, понимаете? А здесь их нет, флага нет, никаких символик, нет ничего. Кто это? Что это за спортсмены? Понимаете?

И поэтому я верю в то, что они могут... Потому что уже в 2024 году есть предложенная идея у них внутри страны проводить альтернативные какие-то соревнования. То есть это может быть какое-то альтернативное соревнование, и они могут решить не поехать.

Но у нас есть своя цель, чтобы на открытии Олимпийских Игр был флаг Украины, чтобы наши спортсмены прошли по стадиону, весь мир увидел наших спортсменов, увидел, что Украина была, есть и будет", - заявил функционер.

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