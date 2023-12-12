Олимпийский чемпион по баскетболу 3х3 готов бойкотировать ОИ-2024 из-за допуска россии и беларуси

Недавно Международный олимпийский комитет принял решение допустить спортсменов из россии и беларуси к участию в парижской Олимпиаде 2024 года.

Чемпион олимпийских игр в Токио 2020 года по баскетболу 3х3 Наурис Миезис выступил с критикой решения МОК. Более того, он заявил о готовности бойкотировать предстоящие ОИ-2024.

"Моя позиция такова, что я это категорически не поддерживаю. Если это будет окончательное решение на 100%, то я обязательно стану тем спортсменом, который не будет участвовать в Олимпийских играх", - цитирует Миезиса BasketNews.

"Мне не нравится, когда спортсмены вмешиваются в такие политические дела, но на этот раз мы должны что-то сказать и можем как-то помочь. Решение МОК, на мой взгляд, неправильное, и мы, как спортсмены, можем сделать что-то лучше".

Nauris Miezis – Olimpiskais čempions 3x3 basketbolā - kļuvis par pirmo latviešu sportistu, kurš paziņojis, ka nebrauks uz Olimpiskajām spēlēm Parīzē, ja jebkādā statusā spēlēm tiks pielaisti Krievijas un Baltkrievijas sportisti, kam piekritusi SOK valde.

📺LTV1, plkst.21:55 pic.twitter.com/S3feuC651t — LTV Sports (@ltvsports) December 11, 2023

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Стоит отметить, что слова Миезиса поддержал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, который также раскритиковал решение МОК. Он заявил, что оно подрывает ключевые принципы олимпийского движения.

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