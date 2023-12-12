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Олимпийский чемпион по баскетболу 3х3 готов бойкотировать ОИ-2024 из-за допуска россии и беларуси

Наурис Миезис высказался против решения Международного олимпийского комитета позволить представителям стран-агрессоров участвовать в Олимпиаде.
Сегодня, 15:06
Наурис Миезис / Getty Images
Наурис Миезис / Getty Images

Недавно Международный олимпийский комитет принял решение допустить спортсменов из россии и беларуси к участию в парижской Олимпиаде 2024 года.

Чемпион олимпийских игр в Токио 2020 года по баскетболу 3х3 Наурис Миезис выступил с критикой решения МОК. Более того, он заявил о готовности бойкотировать предстоящие ОИ-2024.

"Моя позиция такова, что я это категорически не поддерживаю. Если это будет окончательное решение на 100%, то я обязательно стану тем спортсменом, который не будет участвовать в Олимпийских играх", - цитирует Миезиса BasketNews.

"Мне не нравится, когда спортсмены вмешиваются в такие политические дела, но на этот раз мы должны что-то сказать и можем как-то помочь. Решение МОК, на мой взгляд, неправильное, и мы, как спортсмены, можем сделать что-то лучше".

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Стоит отметить, что слова Миезиса поддержал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, который также раскритиковал решение МОК. Он заявил, что оно подрывает ключевые принципы олимпийского движения.

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