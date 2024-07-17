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Настольный теннис на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по настольному теннису на Олимпийских играх в Париже.
Сегодня, 12:01
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images

Три украинских спортсмена в первый же день после церемонии открытия Олимпийских игр в Париже стартуют в соревнованиях по настольному теннису.

Украина будет представлена ​​в мужском одиночном разряде и двумя спортсменками в женском одиночном разряде.

Состав сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаду

  • Ярослав Жмуденко
  • Маргарита Песоцкая
  • Соломия Братейко

Расписание и результаты соревнований украинцев

  • 27.07 старт предварительного раунда у мужчин
  • 27.07 старт предварительного раунда у женщин

Также на ISPORT доступен календарь на другие виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина на олимпиаде

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