Настольный теннис на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по настольному теннису на Олимпийских играх в Париже.
Три украинских спортсмена в первый же день после церемонии открытия Олимпийских игр в Париже стартуют в соревнованиях по настольному теннису.
Украина будет представлена в мужском одиночном разряде и двумя спортсменками в женском одиночном разряде.
Состав сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаду
- Ярослав Жмуденко
- Маргарита Песоцкая
- Соломия Братейко
Расписание и результаты соревнований украинцев
- 27.07 старт предварительного раунда у мужчин
- 27.07 старт предварительного раунда у женщин
Также на ISPORT доступен календарь на другие виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.
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