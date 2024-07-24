Жан Беленюк и другие борцы: прогноз на золотые медали Олимпиады

ISPORT знакомит своих читателей с букмекерскими котировками на украинских представителей борьбы.

В рамках Олимпиады-2024 в Париже нашу страну на соревнованиях по борьбе представит многолетний лидер сборной Жан Беленюк.

На прошлых играх спортсмен продемонстрировал идеальный результат и выиграл золотую медаль, но сможет ли он повторить свое достижение?

Коэффициент и ставки на золото Олимпиады для Жана Беленюка

Фаворитом предстоящих соревнований по греко-римской борьбе в весе до 87 кг Беленюк не будет, но входит в когорту лучших. Отметим, что одним из претендентов на медали будет также другой украинец, но ныне представитель Болгарии, Семен Новиков.

Прогноз букмекеров на победителя Олимпиады (греко-римская борьба, до 87 кг)

Давид Лошонци (Венгрия) - 1,8

Али Ченгиз (Турция) - 2,5

Александр Комаров (Сербия) - 6

Жан Беленюк (Украина) - 6,5

Пейтон Джейкобсен (США) - 7,5

Семен Новиков (Болгария) - 9

Беленюк далеко не единственный представитель Украины в борьбе. Поэтому предлагаем рассмотреть мнение букмекеров относительно шансов других наших спортсменов на золото Олимпиады.

Так, еще один борец греко-римского стиля Парвиз Насибов (вес до 67 кг) имеет коэффициент всего 40.

Представлять Украину в вольной борьбе среди мужчин будут Василий Михайлов (до 86 кг) и Юрий Идзинский (125 кг) на которых дают коэффициент около 100.

Девушки также будут на Олимпиаде. В весе до 62 кг на победу Ирины Коляденко дают коэффициент 5,5. А вот на Оксану Ливач и Алину Грушину прогнозы не такие радужные - коэффициенты 100.

Также на ISPORT можно узнать календарь на другие виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.

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