Рубчинский - автор первого гола в истории олимпийской сборной Украины

Хавбек открыл счет в матче против Ирака, но долго "желто-голубые" не продержались.

В рамках первого тура группового этапа олимпийского футбольного турнира Украина встречается с Ираком.

На старте второго тайма коллектив Руслана Ротаня вышел вперед. Автором гола на 53-ой минуте стал Валентин Рубчинский.

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Однако, счет в пользу Украины долго не продержался, ведь уже через 3 минуты арбитр из Судана назначил пенальти в ворота сборной Украины, а с ударом Аймана Хуссейна не справился Кирилл Фесюн.

Напомним, на нашем сайте доступна онлайн-трансляция Украина - Ирак

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