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Надежда Киченок - о выходе в 1/4 финала на Олимпиаде-2024: Надо находить энергию

Украинки сразятся за полуфинал Олимпиады с представительницами Испании.
Сегодня, 13:35
Надежда Киченок / Getty Images
Надежда Киченок / Getty Images

Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок вышли в 1/4 финала парного теннисного турнира на Олимпиаде-2024, обыграв представительниц Америки - Даниэль Коллинс и Дезире Кравчик. Надежда прокомментировала победу в матче и поделилась ожиданиями от матча 1/4 финала.

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"Коллинс снялась с одиночки, и всегда сложно играть против игрушки, которая непонятно, как будет играть. Она вроде бы настраивалась, однако все равно нет энергии с той стороны, ее надо находить в самой себе. Хорошо, что не было ритма во втором сете, а в третьем все удалось”.

Букша и Соррибес-Тормо? Это разные игроки и этим они доставляют сложности. Одна поднимает больше мяч, другая – плоскее играет. Активно играют у сетки. Непростая пара, посмотрим, как они здесь играли, и будем делать план", - цитирует Надежду Суспильне Спорт.

Напомним, в 1/4 финала Надежда и Людмила сыграют против представительниц Испании. Приблизительно в 14:00 стартует матч сестер Киченок против испанской пары Соррибес-Тормо/Букша.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис Надежда Киченок Олимпиада-2024

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