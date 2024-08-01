Свентек расплакалась после неожиданного поражения на Олимпиаде-2024

Первая ракетка мира Ига Свентек уступила Чжэн Циньвень (2:6, 5:7) в полуфинале Олимпийских игр 2024.

Во время общения с журналистами польская спортсменка не сдержала эмоций и расплакалась.

"У меня был провал на бэкхенде. Как правило, этот мой самый сильный удар. Сегодня я технически была не в правильной позиции. Возможно, также это произошло из-за напряжения. Мы играли день за днем, не было времени, чтобы отшлифовать удар.

Конечно, это не оправдание. Чжен этим отлично воспользовалась. Судя по тому, как завершился матч, так оно и было. Так что... Что ж, я просто... Я облажалась".

Iga Swiatek in tears after her loss to Qinwen Zheng at the Olympics. 💔



Very sad to see this. She wanted it so badly.



But she has to be so proud of what she’s done on this court.



4 Roland Garros titles at 23 years old is insane.



Chin up. ❤️



pic.twitter.com/u9YXtJfFJZ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 1, 2024

Отметим, что в пятницу, 2 августа, Свентек предстоит сразиться с проигравшей в противостоянии Анна Каролина Шмидлова – Донна Векич за бронзу Олимпиады.

Ранее Костюк поблагодарила своих фанатов за поддержку после вылета с Олимпиады.

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