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Свентек расплакалась после неожиданного поражения на Олимпиаде-2024

Польская теннисиситка сыграет в матче за бронзу.
Сегодня, 18:26
Ига Свентек / Getty Images
Ига Свентек / Getty Images

Первая ракетка мира Ига Свентек уступила Чжэн Циньвень (2:6, 5:7) в полуфинале Олимпийских игр 2024.

Во время общения с журналистами польская спортсменка не сдержала эмоций и расплакалась.

"У меня был провал на бэкхенде. Как правило, этот мой самый сильный удар. Сегодня я технически была не в правильной позиции. Возможно, также это произошло из-за напряжения. Мы играли день за днем, не было времени, чтобы отшлифовать удар.

Конечно, это не оправдание. Чжен этим отлично воспользовалась. Судя по тому, как завершился матч, так оно и было. Так что... Что ж, я просто... Я облажалась".

Отметим, что в пятницу, 2 августа, Свентек предстоит сразиться с проигравшей в противостоянии Анна Каролина Шмидлова – Донна Векич за бронзу Олимпиады.

Ранее Костюк поблагодарила своих фанатов за поддержку после вылета с Олимпиады.

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