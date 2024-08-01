Американская спортсменка пыталась найти любовь на Олимпиаде-2024 с помощью Тиндера

Эмили Деллеман хотела воспользоваться советом, но ничего не вышло.

Американская спортсменка Эмили Деллеман попыталась найти себе любовь в Олимпийской деревне в Париже, сообщает New York Post.

В этом году Деллеман дебютировала на мировом турнире в составе женской сборной США по гребле.

В видеоролике, недавно опубликованном в TikTok, 26-летняя американка рассказала, что на летних Играх в Париже ей было нелегко найти любовь среди коллег-спортсменов.

"На днях я лежала в своей картонной кровати, восстанавливаясь... и, пролистывая TikTok, увидела девчонок, которые говорили: "Эй, смените местоположение на Олимпийскую деревню".

"И я подумала: "Боже мой, гениально". Я не загружала это приложение уже несколько лет. И вот я захожу в магазин приложений, а там его уже вовсю рекламируют".

"Они говорят: "Встречайтесь с профессиональными спортсменами, используя нашу новую функцию", и я подумала: "С ума сойти, ну ладно. Но это должно быть хорошо". Ностальгия начинала накатывать. Ожидания росли".

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"И вот я начинаю листать и листать, и не вижу ни одного олимпийца. Я подумала: "Так, должно быть, у меня неправильные настройки". Нет. Я выбрала местоположение, радиус в одну милю, и на данный момент я видела всего двух олимпийцев".

"Не поймите меня неправильно, парижские мужчины прекрасны, шеф-повара целуются так, что я не знаю, что они добавляют в воду".

"Но, знаете, я шла сюда с надеждой найти некоторые из моих будущих сюжетных линий, но, увы, мы ищем другие формы развлечений, и теперь вы найдете меня в TikTok".

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