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Рыбачок все равно запретили выступать на каноэ с залепленной патриотической надписью

Спортсменке пришлось взять чужую лодку.
Сегодня, 21:30
Анастасия Рыбачок / Getty Images
Анастасия Рыбачок / Getty Images

Украинской каноистке Анастасии Рыбачок все равно запретили соревноваться в ее собственной лодке.

Напомним, ранее организаторы Олимпиады заставили спортсменку заклеить надпись "I am Ukrainian" ("Я - украинка"). Однако сегодня Анастасия пробилась в финал в другом каноэ.

Оказалось, что спортсменке вовсе запретили выступать в своем, и ей пришлось одолжить каноэ у Людмилы Лузан.

"Возникла ситуация с моей надписью, ее заставили прикрыть. Из-за того, что СМИ раздули такой скандал в интернете, то мне в принципе запретили в нем выходить. Не скажу, что они неправы - это правило, как мне объяснило ICF, существует уже давно. Как видите, другие страны вообще не имеют надписей. Проблема в том, что ни штаб команды, ни ICF не знали, что нельзя надписей.

И когда мне сделали ту лодку, и ICF знали, что я на ней буду гоняться на Олимпиаде, мне никто ничего не сказал. Конечно, жаль, что нет запасной лодки, только одну привезла на Олимпиаду. Но благодаря напарнице Людмиле Лузан, у нее есть запас лодок и она с радостью со мной поделилась, я выступила в квалификации", - рассказала Рыбачок в комментариях Суспильному.

Фактически Рыбачок лишили альтернативы, или выступать в другом каноэ или не выступать вовсе.

На ISPORT доступны расписание и результаты украинцев в гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина на олимпиаде

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