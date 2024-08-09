Испанские игроки повторили уникальное достижение французского голкипера

Сборная Испании в огненном финальном матче обыграла сборную Франции со счетом 5:3 и стала чемпионом Олимпийских игр 2024 года.

Одними из главных героев "фурии рохи" стали полузащитники Фермин Лопес и Алекс Баэна: игрок Барселоны оформил дубль, а представитель Вильярреала записал на свой счет гол и результативную передачу.

Месяцем ранее этот дуэт в составе национальной сборной Испании стал триумфатором чемпионата Европы-2024.

Это позволило Лопесу и Баэне присоединиться к французскому голкиперу Альберу Рюсту в качестве тех, кто за один год сумел стать выиграть золотые медали Евро и Олимпиады.

Рюст стал первым игроком в истории с подобным достижением в 1984 году, когда сборная Франции выиграла домашний чемпионат Европы, после чего "Les Bleus" триумфовали на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей футбольного турнира Олимпиады-2024.

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